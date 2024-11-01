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#1
Martillo_de_Herejes
¿Este no es el rayo verde del que hablaba Verne en su novela?
4
K
59
#4
Akuandi
#1
no debería.
El rayo verde es la luz del sol filtrada a través de la atmosfera, y sólo se puede ver en condiciones muy concretas, que incluyen una la atmósfera muy limpia y sin humedad.
Con nubes en el cielo no aparece
2
K
25
#5
Martillo_de_Herejes
#4
Gracias por la aclaración.
0
K
7
#2
Ripio
#1
No, es el resplandor que sale de la central nucelar del Sr. Burns.
0
K
20
#3
Martillo_de_Herejes
#2
Ahí le has dao
1
K
27
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5
comentarios)
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El rayo verde es la luz del sol filtrada a través de la atmosfera, y sólo se puede ver en condiciones muy concretas, que incluyen una la atmósfera muy limpia y sin humedad.
Con nubes en el cielo no aparece