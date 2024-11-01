edición general
#1 Martillo_de_Herejes
¿Este no es el rayo verde del que hablaba Verne en su novela?
4 K 59
#4 Akuandi
#1 no debería.
El rayo verde es la luz del sol filtrada a través de la atmosfera, y sólo se puede ver en condiciones muy concretas, que incluyen una la atmósfera muy limpia y sin humedad.
Con nubes en el cielo no aparece
2 K 25
#5 Martillo_de_Herejes
#4 Gracias por la aclaración.
0 K 7
Ripio #2 Ripio
#1 No, es el resplandor que sale de la central nucelar del Sr. Burns.
0 K 20
#3 Martillo_de_Herejes
#2 Ahí le has dao  media
1 K 27

menéame