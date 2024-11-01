·
7
meneos
49
clics
El misterioso recurso contra los test baratos de Ayuso: sobre la bocina y después de destapar sus relaciones texanas
Una empresa presentó esta queja formal el pasado 24 de octubre, a escasos días de que se cerrara el plazo para ello, siendo esta la única vía para que finalmente no se adjudicara el contrato
etiquetas
ayuso
corrupcion
test baratos
5
2
0
52
actualidad
4 comentarios
actualidad
#4
Kmisetas
Panfletada de ElPlural como siempre.
6
#1
Juanjolo
*
Si buscásemos una relación entre noticias enviadas y lo relevante que es una persona Ayuso es la ganadora, no tiene rival.
No como Sánchez el presidente más tonto y psicópata que ha tenido España, del que no se envia nada de ese Señor irrelevante por aquí.
Si se envía algo de Sánchez, es de manera indirecta, noticias tipo "Feijoo ha dicho de Sánchez tal cosa..." Que es todavía más humillante que no enviar absolutamente nada
3
#2
reivaj01
#1
Anímate y envía tú algo
12
#3
Juanjolo
*
#2
no me vengas con recochineo, de milagro puedo escribir...como para enviar noticias estoy, no se si necesito karma 6 o asi.
Además de que enviar noticias de Sánchez es un suicidio
