El misterioso empresario que orquestó un fraude de US$14.000 millones con criptomonedas "con la tortura y extorsión de sus trabajadores"

Con tan solo 37 años, Chen Zhi está acusado de ser "el cerebro detrás de un imperio de ciberfraude en expansión... una empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano". Con su barba rala y sus rasgos aniñados, aparenta menos edad de la que tiene. Y sin duda, se ha enriquecido muchísimo en muy poco tiempo. La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de dirigir empresas fraudulentas en Camboya que robaron miles de millones de dólares en criptomonedas a víctimas de todo el mundo.