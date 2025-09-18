edición general
El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó

El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó

Se da la circunstancia de que en este apartado de la web de las Corts, Massó aseguraba ser, además de "ama de casa y madre", diplomada en Ciencias Religiosas y en Audioprótesis. También hacía constar "estudios en Ciencias Físicas sin acabar". Sin embargo, en la biografía incluida en la sección específica de la Presidencia de las Corts en esa misma web oficial, Massó rebaja esa diplomatura en Ciencias Religiosas a únicamente "estudios en" dicha materia.

comentarios
karakol
También podéis ver otros grandes éxitos de esta individua.

www.meneame.net/search?q=Llanos+massó&w=links&p=&s=&h

100,000 al año, se levanta.
nanustarra
¿ciencias religiosas?
karakol
#2 El oxímoron definitivo.
#4 soberao *
#2 Será la ciencia que estudia los milagros de los aspirantes a santos católicos y apostólicos, alguien tendrá que hacer las comprobaciones y redactarle el informe al papa.
Exorcista será otra rama de esa carrera o será un grado a parte por si no encuentras trabajo con las ciencias religiosas.
#5 Khanbaliq
Massó rebaja esa diplomatura en Ciencias Religiosas a únicamente "estudios en" dicha materia.

Es decir, que es de misa diaria.
