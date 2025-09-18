El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó

Se da la circunstancia de que en este apartado de la web de las Corts, Massó aseguraba ser, además de "ama de casa y madre", diplomada en Ciencias Religiosas y en Audioprótesis. También hacía constar "estudios en Ciencias Físicas sin acabar". Sin embargo, en la biografía incluida en la sección específica de la Presidencia de las Corts en esa misma web oficial, Massó rebaja esa diplomatura en Ciencias Religiosas a únicamente "estudios en" dicha materia.
| etiquetas: currículum , llanos massó , vox
www.meneame.net/search?q=Llanos+massó&w=links&p=&s=&h
100,000 al año, se levanta.
Exorcista será otra rama de esa carrera o será un grado a parte por si no encuentras trabajo con las ciencias religiosas.
Es decir, que es de misa diaria.