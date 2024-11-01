El misterio de los coches sin matrícula de Buenos Aires, o cuando la motosierra de Javier Milei se pasa de afilada  

Durante dos años, circulan centenares de miles de coches sin matrículas porque la motosierra de Javier Milei se había pasado de afilada y cerró la fábrica pública que las producía y la empresa privada que se encargó tardó muchos meses en ponerse al día. Melany Barragán, profesora de Ciencias Políticas de la Universitat de València, explica que la bandera de Milei es que "el Estado está lleno de lo que ellos llaman ñoquis, que son funcionarios que están cobrando un salario del Estado, pero que realmente no están haciendo nada".