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El mismo golpe, otra pantalla

Dictaduras de ayer y hoy Cincuenta años después los tanques ya no salen a la calle. Salen los algoritmos. Y la cadena de causalidad aunque más larga y más difusa, sigue teniendo los mismos dueños en el extremo más alejado (...) Cuarenta minutos de videos cortos: un economista explicando que el déficit es la causa de todos los males, un influencer burlándose de los que protestan en la calle, una notificación sobre el tipo de cambio, un meme con la cara de algún dirigente sindical. No leyó nada de más de doscientas palabras. No encontró...

| etiquetas: argentina , dictadura , historia , desaparecidos
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1 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... ninguna explicación que conecte lo que le pasa en su bolsillo con el balance de un fondo de inversión en Delaware. Está enojado -eso sí- pero no sabe muy bien con quién. El algoritmo lo hizo. A 50 años del golpe, esa persona no está desaparecida. Está sentada, con el teléfono en la mano, completamente libre. Esa es la perfección del nuevo instrumento: no necesita coartar la libertad. Solo necesita vaciarla de contenido hasta que sea indistinguible de la impotencia. Los tanques ya no salen a la calle. Ya no hace falta...
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