El mismo golpe, otra pantalla

Dictaduras de ayer y hoy Cincuenta años después los tanques ya no salen a la calle. Salen los algoritmos. Y la cadena de causalidad aunque más larga y más difusa, sigue teniendo los mismos dueños en el extremo más alejado (...) Cuarenta minutos de videos cortos: un economista explicando que el déficit es la causa de todos los males, un influencer burlándose de los que protestan en la calle, una notificación sobre el tipo de cambio, un meme con la cara de algún dirigente sindical. No leyó nada de más de doscientas palabras. No encontró...