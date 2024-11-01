«El mismo día que sacaban a los muertos de la mina, también sacaban carbón»

Gerardo Biain, mano derecha de Victorino Alonso, declara en la Junta que «todo el mundo sabía que en Cerredo» se extraía mineral y acusa a la empresa de Chus Mirantes «de engañar al Incar con los carbones que envió. No es que no salieran de esa mina, es que no los hay en toda España»
| etiquetas: muertos , mina , carbón , asturias , leon
Tenemos a la Dir. de Minas que no sabía ná, a la mano derecha del capo di tutti cappo don Vito contando las obviedades que ningún inspector del servicio de minas fue a ver... tela.