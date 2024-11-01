edición general
Misma escena de actriz ganadora del Oscar interpretada por actores principiantes, actores de nivel medio y actores profesionales [ENG]

Misma escena de actriz ganadora del Oscar interpretada por actores principiantes, actores de nivel medio y actores profesionales [ENG]  

Uno de los grandes errores de los principiantes está en no dejar ver sus ojos. Los ojos son una parte muy importante de la escena y es frecuente que al principio el actor no piense en el frame (cómo se verá en escena). Otro aspecto importante es el trigger, algo que desencadene un cambio emocional y en cómo lo interpretan los actores, este es un error de los actores de nivel medio que pueden mantener un estado emocional plano durante la escena o un trigger tardío. Aviso: se aconseja QUITAR el doblaje automático de Youtube.

3 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Me ha gustado, la peli es genial, la vi en el cine en su día y vaya llorera
silencer #3 silencer
No tiene ningún sentido hacer una comparación entre interpretaciones de actores...Y DOBLARLO!

El doblaje es pésimo, por cierto :-(
#2 R2dC
Que buen envío. Me encanta.
