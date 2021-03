De “Misión Imposible” al MoMA: el espectacular teclado desplegable del ThinkPad 701 sigue asombrando 25 años después  

En IBM querían sacar al mercado un portátil ultracompacto pero no les cabía un teclado en condiciones. El IBM ThinkPad 701C lo tenía todo para destacar, pero su pantalla de 10,4 pulgadas imponía un gran reto a sus ingenieros. Fue entonces cuando apareció John Karidis, ingeniero mecánico e inventor, que tuvo una idea genial. Si no te cabe un teclado normal, ¿por qué no meter uno que se desplegase al abrir? Dicho y hecho. Aquella joya de la ingeniería tuvo cierto éxito en el mercado, y además acabó saliendo en películas como “Misión Imposible”.