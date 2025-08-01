edición general
Miriam González Durántez sopesa dar el paso para liderar un nuevo partido liberal en España

Miriam González Durántez sopesa dar el paso para liderar un nuevo partido liberal en España

Durante casi 30 años dejó que su marido, el ex viceprimer ministro británico, Nick Clegg, acaparara la atención política, pero diez años después de que él abandonara la política para incorporarse a Facebook, Miriam González Durántez está sopesando dar el salto al mundo de la política. La abogada y ex asesora de Asuntos Exteriores de la UE está considerando liderar un nuevo partido liberal en su España natal tras el vacío creado por el colapso de Ciudadanos y en medio de las recurrentes crisis del Gobierno socialista.

Catacroc #1 Catacroc
Por fin, si algo necesita España es otro partido liberal. A ver si hacen un poco de autocritica en la derecha.
#5 The_real_deal
#1 otro?
Tertuliano_equidistante #7 Tertuliano_equidistante
#1 En españa no hay ningún partido liberal, que yo sepa
JohnSmith_ #8 JohnSmith_
#7 Tienes el partido libertario ... residual, claro, pero tenerlo lo tienes

www.p-lib.es/
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#7 La política económica de Vox se describe a menudo como económicamente liberal o neoliberal.
bronco1890 #14 bronco1890
#11 Desde un punto de vista liberal las personas tienen derecho a vivir y trabajar donde quieran, un anarcocapitalista te diría que las fronteras son parte de poder coercitivo del estado y deberían desaparecer.
#12 DonaldBlake
#7 ¿Ya no existe Ciudadanos? :roll:
bronco1890 #10 bronco1890
#1 La derecha conservadora casposa del PP y el nacionalismo más que trasnochado de vox no tienen nada que ver con el liberalismo.
Andreham #24 Andreham
#10 Claro, claro.

Pero Podemos es comunista y el PSOE socialista (y de izquierdas).

Es más, el PP es un partido de centro, incluso de izquierdas según el prisma (el prisma es ser muy tonto).
makinavaja #23 makinavaja *
#1 No le iria mal a este país un partido de derechas, moderno y dialogante, sin tufo a caspa, a beaterío y a camisas azules en el armario como los actuales... Ciudadanos pudo ser, pero la soberbia los destruyó...
Catacroc #26 Catacroc
#23 La "sorberbia" es lo que les perdio.
#6 The_real_deal
Liberal republicano. No hay huevos Miriam
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
tras el vacío creado por el colapso de Ciudadanos

xD xD xD xD xD xD

¿Porque colapso un partido de centro derecha cuando era el único?
ErgunLumalii #16 ErgunLumalii
#3 porque había otro con prácticamente el mismo discurso
angelitoMagno #21 angelitoMagno
No le veo mucho futuro. Los medios de derechas no le van a dar espacio, no interesa dividir aún más el ala derechista.
#19 harverto
Un partido de derechas, cuyos dirigentes no sean un delincuentes, majaras enfermos de odio sería toda una novedad. Y completamente necesario en estos tiempos tan oscuros.
Andreham #25 Andreham
#19 Por curiosidad, qué esperas que haga un partido de derechas que no esté haciendo actualmente PPSOE?

Si sacamos la corrupción de la ecuación, naturalmente (aunque es algo prácticamente imposible si se habla de derecha).
#27 harverto
#25 Por lo menos, que luche de forma decidida contra la corrupción, las deportaciones masivas y el GENOCIDIO de Israel.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Otra que quiere chupar del bote de la política a cuenta de todos nosotros.
fofito #20 fofito
Me lo imagino,menos Estado,más servicios públicos privatizados,menos derechos laborales,más multinacionales,más ejercito,más viva el Rey,menos autonomías,etc.
Luego que si los paletos periféricos no me quieren ,que si las izquierdas frankenstein se unen ...
#2 Feliberto *
Crucemos los dedos, cuanto mas divididos mejor.
Pejeta #18 Pejeta
Algún banco está mosqueado y necesita una CIUDadana que ponga el rostro que ellos pondrán el dinero.
Postmeteo #4 Postmeteo
Otro aspirante a partido bisagra
#13 diablos_maiq *
#4 ¿otra aspirante? xD
ronko #15 ronko
Cuanto más se dividan mejor, espero que sumar y podemos espabilen y aprovechen.
ErgunLumalii #17 ErgunLumalii
#15 en experiencia en el eso la izquierda gana por goleada.
canduteria #22 canduteria
Otro partido liberal... Otra mierda pinchada en un palo.
