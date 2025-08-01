Miriam González Durántez sopesa dar el paso para liderar un nuevo partido liberal en España

Durante casi 30 años dejó que su marido, el ex viceprimer ministro británico, Nick Clegg, acaparara la atención política, pero diez años después de que él abandonara la política para incorporarse a Facebook, Miriam González Durántez está sopesando dar el salto al mundo de la política. La abogada y ex asesora de Asuntos Exteriores de la UE está considerando liderar un nuevo partido liberal en su España natal tras el vacío creado por el colapso de Ciudadanos y en medio de las recurrentes crisis del Gobierno socialista.