Mireille Fanon, activista anticolonial: “Maria Corina Machado es fascista y punto”(incluye entrevista)

El manifiesto de Fanon critica firmemente la simpatía de la opositora venezolana al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. “Ella abiertamente, en octubre del 2025, dejó en claro que no le molestaba el genocidio en Palestina”, dice el texto.Para la jurista francesa, la venezolana “se condena a sí misma a ser su propia verduga”. Recordando las palabras de su padre, recuerda, que “los esclavistas no solo buscan eliminar al otro, sino humillarlos”.“¿Cómo puede alguien recibir el Premio Nobel de Paz y hacer esos comentarios?...