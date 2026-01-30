edición general
Mireille Fanon, activista anticolonial: “Maria Corina Machado es fascista y punto”(incluye entrevista)

El manifiesto de Fanon critica firmemente la simpatía de la opositora venezolana al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. “Ella abiertamente, en octubre del 2025, dejó en claro que no le molestaba el genocidio en Palestina”, dice el texto.Para la jurista francesa, la venezolana “se condena a sí misma a ser su propia verduga”. Recordando las palabras de su padre, recuerda, que “los esclavistas no solo buscan eliminar al otro, sino humillarlos”.“¿Cómo puede alguien recibir el Premio Nobel de Paz y hacer esos comentarios?...

cocolisto #1 cocolisto
"Una vez en el escenario, anunció que prefería leer un manifiesto y despedirse. “Supe, con consternación, que María Corina Machado también fue invitada a este festival”, leyó de su texto. Por eso mismo, dijo, cancelaría su charla y su participación en otros eventos, y no respondería a preguntas del público. Se puso de pie, salió con una sonrisa del escenario donde la miraban más de cien personas, y se fue entre aplausos".
Luego para los posibles lectores está la entrevista en sí.
Findeton #2 Findeton
La fascista en todo caso será Fanon que desde una Francia democrática acusa a Machado de fascista... ¿por qué, por querer unas elecciones libres donde pueda ella misma presentarse?
