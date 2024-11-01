edición general
"Mira debajo del teclado": los mensajes con los que Tyler Robinson le confesó a su pareja que había disparado contra Charlie Kirk

Robinson: Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado. (Cuando su pareja miró debajo del teclado de Robinson, halló una nota que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y voy a aprovecharla"). Pareja: "¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad? Robinson: Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en Orem por un rato más. No debería tardar mucho en volver a casa, pero todavía tengo que agarrar mi rifle. Para ser honesto, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte.

#1 Grahml *
Parece ser que el rifle era del abuelo, y fácilmente reconocible:

x.com/lookner/status/1968025297791619252

La verdad que cuenta bastantes detalles.  media
SVSRTZ #2 SVSRTZ *
Si Kirk hablaba contra el colectivo trans, la pareja de Tyler era trans y Tyler dice que "Hay odios que no se pueden negociar"... Parece claro que a este chico le inflaron mucho las pelotas con ese tema y la segunda enmienda le puso un arma al alcance para desahogarse. Muy ingenuo que pensase que iba a llegar a viejo sin que supieran quien ha disparado en este mundo lleno de cámaras.
#3 Jatetu *
#2 No hablaba contra los trans, quizás contra el lobby o contra los que hacen negocios, pero no contra las personas. Hay que tener cuidado con lo que se dice, porque a este señor se le ha demonizado hasta que un puto tarado le ha matado tras tragarse la misma mierda que ahora están usando desde la izquierda más subnormal (que es la que lleva la voz cantante, lamentablemente) para justificar o quitar hierro a un puto asesinato.

Es curioso cómo desde la izquierda sunormal se hace lo siguiente:…   » ver todo el comentario
#4 Jatetu *
#2 Y agrego. Mientras tú ves el blanco y en botella, se sigue oyendo ruído sobre que si ha sido Israel, que si ha sido un ataque de falsa bandera como cuano Trump se prestó a hacerse un piercing a lo bestia, o que si han sido radicales de derechas. Cuando ya no se puede hacer más el ridículo con lo último, ya no dicen que haya sido un radical de derechas, pero siguen mandando noticias sobre ellos en vez de sobre radicales de izquierdas o de cómo altas figuras de la política o e los medios progresistas han estado consistentemente demonizando al adversario e incluso pidiendo que les peguen un tiro. Que es lo que está pasando en la actualidad mientras con la otra mano se dedican a propagar "noticias" como la de los Groypers-
#5 Jatetu
Sige votano negativo mientras seguramente en otros hilos seas de los que dicen, de manera totalmente esquizofrénica, que la cultura de la cancelación nunca ha existido, aunque ésta haya llegado al asesinato y justificación del mismo.

Borregos...
