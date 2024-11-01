¿Por qué los miopes ven mejor al bucear? Entendiendo el ojo humano

El ojo se puede considerar como un conjunto de lentes en los que la luz se refracta hasta que una imagen se forma sobre la retina, donde los conos y los bastones (las células encargadas de responder a estímulos lumínicos) recogen la información y la envían al cerebro por el nervio óptico. Nuestro objetivo en esta entrada es desgranar esta mini-explicación hasta entender todas sus partes, y conectarla con la pregunta inicial. Lo primero: la refracción.