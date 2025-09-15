·
Un ministro de Netanyahu propone construir un barrio "lujoso" para policías sobre las ruinas de Gaza
El ministro de Seguridad Nacional de Israel sorprende con su plan sobre las ruinas de Gaza, generando aplausos de funcionarios y críticas por su postura ultranacionalista ...
|
etiquetas
:
israel
,
gaza
,
genocidio
6
1
0
K
82
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
82
actualidad
#2
Gry
Pero no lo llames genocidio que se pican.
0
K
17
#1
antesdarle
Después de que la zanahoria tuviera la idea del resort creo que no hay nada que nos pueda sorprender ya por absurdo y malvado que suene
0
K
10
#3
winstonsmithh
*
Ya sabemos porqué Jupol exigía ayer que se repartieran hostias a los manifestantes
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
