Un ministro de Netanyahu propone construir un barrio "lujoso" para policías sobre las ruinas de Gaza

El ministro de Seguridad Nacional de Israel sorprende con su plan sobre las ruinas de Gaza, generando aplausos de funcionarios y críticas por su postura ultranacionalista ...

| etiquetas: israel , gaza , genocidio
3 comentarios
Gry
Pero no lo llames genocidio que se pican.
antesdarle
Después de que la zanahoria tuviera la idea del resort creo que no hay nada que nos pueda sorprender ya por absurdo y malvado que suene
winstonsmithh
Ya sabemos porqué Jupol exigía ayer que se repartieran hostias a los manifestantes :troll:
