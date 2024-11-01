El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, anunció en Consejo de Ministros la disolución del Instituto Europeo de Ciencias Humanas (IESH), la mayor escuela de imanes de Europa

Fundado en 1992 y vinculado a la órbita de los Hermanos Musulmanes, el centro estaba en el punto de mira por difundir ideología islamista radical. Según Retailleau, el IESH no solo transmitía una visión rigorista del islam, sino que también legitimaba el yihad armado y justificaba castigos violentos como la lapidación o la flagelación. El decreto publicado en el Journal Officiel cita además contenidos que discriminaban abiertamente a mujeres, personas LGTBQ y no musulmanes. x.com/MarieBensimon/status/1963522861815017899