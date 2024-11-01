edición general
El ministro de Industria se reúne con Mahle para evaluar la situación de sus plantas de Cuenca y Valencia

Jordi Hereu recuerda a la empresa que cuenta con instrumentos de política industrial para encontrar soluciones ante su anuncio de ajustes de plantilla. De manera paralela, Industria trabaja ya en una mesa de seguimiento para mitigar las consecuencias negativas, sobre el empleo y la actividad industrial, de una eventual reestructuración de la compañía

40 millones de euros en ayudas hace poco más de un año
Reacción del gobierno al ERE anunciado por Mahle la semana pasada:
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/mahle-anuncia-medio-millar-despidos-plant
Alemania prepara la guerra.
