El ministro de Industria se reúne con Mahle para evaluar la situación de sus plantas de Cuenca y Valencia

Jordi Hereu recuerda a la empresa que cuenta con instrumentos de política industrial para encontrar soluciones ante su anuncio de ajustes de plantilla. De manera paralela, Industria trabaja ya en una mesa de seguimiento para mitigar las consecuencias negativas, sobre el empleo y la actividad industrial, de una eventual reestructuración de la compañía
