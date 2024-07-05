El Ministro de Exteriores húngaro rechaza las "amenazas" de Zelensky contra Hungría [EN]

El Ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha reaccionado a unas declaraciones de Zelensky en las que este indicó que "la existencia de Druzhna [el oleoducto Druzhna, "amistad", que atraviesa su territorio] depende de la posición de Hungría" en el conflicto, indicando que rechaza las "amenazas" e "intimidaciones" del líder de Ucrania. "En los últimos días, Ucrania ha llevado a cabo graves ataques contra nuestro suministro energético. Un ataque contra la seguridad energética es un ataque contra la soberanía."
Por el Nord Stream algunos pretendieron invocar el artículo 5 de la OTAN cuando la tropa sockpuppet que bendice este envío todavía fingía que habían sido los rusos.
Se me ocurre que como solución Hungría podría oponerse todo lo posible a ayudar a Ucrania o incluso tener buenos tratos con Putler
Pero no pasará porque Orban siempre ha sido retratado como un demócrata
elpais.com/internacional/2024-07-05/orban-visita-a-putin-en-moscu-y-ca
Luego dice que quiere organizar conversaciones de paz y no se qué, pero por alguna razón nadie se fía de sus buenas intenciones.
¿Qué se puede esperar de él? Más fascismo
Por que te crees que reventó el NS2?