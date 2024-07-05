El Ministro de Exteriores húngaro rechaza las "amenazas" de Zelensky contra Hungría [EN]

El Ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha reaccionado a unas declaraciones de Zelensky en las que este indicó que "la existencia de Druzhna [el oleoducto Druzhna, "amistad", que atraviesa su territorio] depende de la posición de Hungría" en el conflicto, indicando que rechaza las "amenazas" e "intimidaciones" del líder de Ucrania. "En los últimos días, Ucrania ha llevado a cabo graves ataques contra nuestro suministro energético. Un ataque contra la seguridad energética es un ataque contra la soberanía."