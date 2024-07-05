edición general
El Ministro de Exteriores húngaro rechaza las "amenazas" de Zelensky contra Hungría [EN]

El Ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha reaccionado a unas declaraciones de Zelensky en las que este indicó que "la existencia de Druzhna [el oleoducto Druzhna, "amistad", que atraviesa su territorio] depende de la posición de Hungría" en el conflicto, indicando que rechaza las "amenazas" e "intimidaciones" del líder de Ucrania. "En los últimos días, Ucrania ha llevado a cabo graves ataques contra nuestro suministro energético. Un ataque contra la seguridad energética es un ataque contra la soberanía."

yemeth #2 yemeth
Atacar y cortar la infraestructura energética de la que se depende puede ser tomado hasta como un acto de guerra, de hecho bastante floja es la indignación de los húngaros con unas amenazas bastante claras.

Por el Nord Stream algunos pretendieron invocar el artículo 5 de la OTAN cuando la tropa sockpuppet que bendice este envío todavía fingía que habían sido los rusos.
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1 *
Bastante ha hecho Zelenski que aun no ha cortado el suministro ruso que pasa por su país
Se me ocurre que como solución Hungría podría oponerse todo lo posible a ayudar a Ucrania o incluso tener buenos tratos con Putler :troll:
Pero no pasará porque Orban siempre ha sido retratado como un demócrata
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Está en la mano de Ucrania desde hace años cortar los gaseoductos y oleoductos que pasan por su territorio.
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Y siempre prefirió el dinero ruso que cortarlo. El nordstream como no les dejaba un céntimo ya era otra cosa.
Cantro #5 Cantro
Orbán lleva dando por culo a Ucrania desde antes de que Zelensky se metiese en política.

Luego dice que quiere organizar conversaciones de paz y no se qué, pero por alguna razón nadie se fía de sus buenas intenciones.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#5 Es un fascista como Putin
¿Qué se puede esperar de él? Más fascismo
#4 chavi *
Que gana Ucrania reventando los conductos que pasan por su país?
Por que te crees que reventó el NS2?
