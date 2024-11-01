edición general
Los ministerios de Sanidad y Trabajo se desentienden de las denuncias de FACUA contra Quirón por alertar falsamente de riesgo de cáncer para vender analíticas

FACUA-Consumidores en Acción critica que los ministerios de Sanidad y Trabajo se hayan desentendido de la denuncia que presentó la asociación contra el grupo Quirón por alertar falsamente a trabajadores de un posible riesgo de cáncer tras realizarles reconocimientos médicos para convencerles de que contraten analíticas adicionales. La publicidad que Quirón hace de estos servicios extra la enmarca en un contexto de alarma, al indicarle que dichos parámetros podrían ser un indicador de enfermedades graves —la publicidad menciona «cáncer» y «diabe

#1 tierramar
"La empresa envió al usuario un correo electrónico en el que aparece una señal de alerta roja con el mensaje «Tu analítica presenta alteraciones» y, en un apartado posterior con el nombre de «Pruebas recomendadas por nuestro equipo sanitario» se observaba, en un primer vistazo, palabras como «cáncer» o «diabetes tipo 2». Posteriormente se indicaba que podía contratar una ampliación de su analítica por un precio de 29,45 euros."
Esto lo he visto en mi entorno:después de una primera…   » ver todo el comentario
Herumel #3 Herumel
Esperar que recupero mensaje de hace unos años cuando me llegó en el que yo tenía claro también que era una estafa, ya lo comenté por aquí que olía fatal.
#2 poxemita
Joder con las ministras de Sumar......
powernergia #4 powernergia
#2 Tienes un terrible dilema con esto: O das la razón a FACUA o al gobierno.
#5 poxemita
#4 para nada, en esto a FACUA.
