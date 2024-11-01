Los ministerios de Sanidad y Trabajo se desentienden de las denuncias de FACUA contra Quirón por alertar falsamente de riesgo de cáncer para vender analíticas

FACUA-Consumidores en Acción critica que los ministerios de Sanidad y Trabajo se hayan desentendido de la denuncia que presentó la asociación contra el grupo Quirón por alertar falsamente a trabajadores de un posible riesgo de cáncer tras realizarles reconocimientos médicos para convencerles de que contraten analíticas adicionales. La publicidad que Quirón hace de estos servicios extra la enmarca en un contexto de alarma, al indicarle que dichos parámetros podrían ser un indicador de enfermedades graves —la publicidad menciona «cáncer» y «diabe