El Ministerio de Transportes sufragó el viaje de Ábalos y Koldo a Marruecos por un contrato investigado

El Gobierno confirma que Transportes asumió el coste del desplazamiento a Marruecos realizada por una comitiva liderada por José Luis Ábalos junto a su asesor Koldo García. El Ejecutivo ha subrayado que no pagó los gastos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en una visita oficial que se habría utilizado para tratar de impulsar un contrato de obra pública investigado.El Ejecutivo no contesta en qué condición viajó Santos Cerdán, si visitó alguna "sede oficial española" y si se desplazó en algún medio de la embajada