El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»

Los trabajadores insisten en que están dispuestos a «reforzar» en otras comunidades, pero Transición Ecológica descarta solicitar su presencia

brif ruente , cantabria , mterd , tragsa , bbff , iiff
6 comentarios
FueraSionistasdeMeneame
1- En Resoba ya están otras unidades de la BRIF y la UME. El Ministerio no "impide", el ministerio coordina las unidades (a petición de la Junta) y tiene que preveer que pueda haber otro incendio donde las unidades cántabras sean necesarias.
2- La noticia es de ayer, hoy el incendio de Resoba a pasado de nivel 2 a 1 y está activo pero controlado (han retirado el confinamiento de 2 localidades), así que a día de hoy no se necesitan más medios.
efectogamonal
Están viendo ver arder la montaña palentina desde su posición y aun no han sido activados para ir a ayudar, despues de la que esta cayendo, algo que chirría bastante {0x1f525}

x.com/BRIF_Ruente/status/1955956092569080206?s=19
rogerius
#1 De todos modos, los bomberos no deberían explotar. Más que nada por no agravar la cosa. :troll:

¿Quién ha pedido la activación de la BRIF? ¿Hay otros frentes probables donde la BRIF podría resultar necesaria? ¿Qué explicaciones ha dado el Ministerio? No veo nada de eso en el artículo. Quizá porque el contenido es para suscriptores.
Sawyer76
#1 No me extrañaría que se guiasen por intereses políticos. La clase política está llena de psicópatas. Y no depende de colores, es el sistema el que propicia que sea así.
Klamp
#1 venga, ahora que hay cámaras mandemos a todos. O mejor solo a los guapos. Porque claro, todo el mundo sabe que si arde en una provincia no va a arder en la de al lado.
Leon_Bocanegra
Pues ese ministerio debería dar explicaciones ya mismo.
Si es que no las ha dado, que al ser noticia de pago ,tampoco se de qué va la cosa.
