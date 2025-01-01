El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate
antes de menear
Los trabajadores insisten en que están dispuestos a «reforzar» en otras comunidades, pero Transición Ecológica descarta solicitar su presencia
2- La noticia es de ayer, hoy el incendio de Resoba a pasado de nivel 2 a 1 y está activo pero controlado (han retirado el confinamiento de 2 localidades), así que a día de hoy no se necesitan más medios.
¿Quién ha pedido la activación de la BRIF? ¿Hay otros frentes probables donde la BRIF podría resultar necesaria? ¿Qué explicaciones ha dado el Ministerio? No veo nada de eso en el artículo. Quizá porque el contenido es para suscriptores.
Si es que no las ha dado, que al ser noticia de pago ,tampoco se de qué va la cosa.