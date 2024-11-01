Ministerio del Interior alemán: Dobrindt prohíbe los ciudadanos del "Reino de Alemania" (ale)

El Ministerio Federal del Interior ha prohibido la entrada al mayor grupo de "ciudadanos del Reich". Se llevan a cabo registros en toda Alemania. La Fiscalía Federal también ha detenido a cuatro presuntos cabecillas del grupo prohibido "Reichsbürger" "Reino de Alemania", entre ellos el fundador Peter Fitzek, conocido como el autoproclamado rey del grupo. Los detenidos, de edades comprendidas entre los 37 y los 59 años, comparecerán hoy y mañana ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe, informó una portavoz