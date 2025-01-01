El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores sobre el anuncio de los planes de asentamiento del Gobierno de Israel

Comunicado de prensa. "Gobierno Federal rechaza firmemente los anuncios del Gobierno israelí de aprobar miles de nuevas unidades de vivienda en asentamientos israelíes en Cisjordania. La construcción de asentamientos viola el derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , lo que dificulta aún más el logro de una solución negociada de dos Estados y el fin de la ocupación israelí de Cisjordania, como pide la CIJ. El Gobierno Federal rechaza claramente cualquier plan de anexión por parte del