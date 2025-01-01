edición general
12 meneos
13 clics
El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores sobre el anuncio de los planes de asentamiento del Gobierno de Israel

El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores sobre el anuncio de los planes de asentamiento del Gobierno de Israel

Comunicado de prensa. "Gobierno Federal rechaza firmemente los anuncios del Gobierno israelí de aprobar miles de nuevas unidades de vivienda en asentamientos israelíes en Cisjordania. La construcción de asentamientos viola el derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , lo que dificulta aún más el logro de una solución negociada de dos Estados y el fin de la ocupación israelí de Cisjordania, como pide la CIJ. El Gobierno Federal rechaza claramente cualquier plan de anexión por parte del

| etiquetas: alemania , israel , palestina , cisjordania , onu
10 2 0 K 137 politica
8 comentarios
10 2 0 K 137 politica
Andreham #1 Andreham
Rechazamos firmemente, pero no vamos a hacer nada mas. No queremos ser antisemitas.
9 K 113
#3 jorgeesc
#1 tarde, el comunicado en sí ya es antisemita!
1 K 18
calde #7 calde
#1 Parecen una caricatura estos alemanes. Sería gracioso si no estuviese suponiendo la muerte de miles de niños inocentes.
0 K 11
#8 soberao
#1 Hacer algo es mandar al ejército y en Alemania no van a ir contra un "socio aliado" ni siquiera van a mandar barcos a la zona para asegurar el reparto de alimentos desde el mar en Gaza.
Lo que está claro es que Israel se está mostrando ante el mundo como los nazis genocidas que son. Esto a medio y largo plazo no va a traer nada bueno para los colonos sionistas y su proyecto colonizador y de exterminio planificado a sangre fría.
0 K 15
#2 laruladelnorte
Rechaza firmemente...mientras pronuncia estas palabras vacías los asesinos israelíes siguen masacrando a los palestinos. :wall:
1 K 18
iñakiss #5 iñakiss
#2 y ellos aprietan los puños fuertemente y sin respirar porque violan el derecho internacional.
0 K 12
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Y si siguen insistiendo en esa actitud, pasaremos a aguantar la respiración!!!! Que no respiro!!!!!!!!!!
0 K 14
#6 DenisseJoel
Cuando eres demasiado nazi incluso para los nazis.
0 K 10

menéame