El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

El ministerio de Ciencia ofrece una oferta de empleo para trabajar como camarero en la Fundación Residencia de Estudiantes, centro que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las condiciones son 40 horas semanales y un salario bruto de 17.335,30 euros, que en 14 pagas se convierte en 1.223 euros al mes. Según las condiciones hechas públicas por la residencia, “la nocturnidad por trabajo más tarde de las 22:00 horas está incluida en dicho salario”. Llama la atención que un centro dependiente del Gobierno de coalición.
El que escribe es un ingenuo que se que ha tragado todas las mentiras del Gobierno.
De este historia los únicos que tienen un buen sueldo son quien ha tomado esa decisión y el jefe de esa persona.
Y por supuesto ambos serán unos enchufados
Vamos que FOL y RET ya me quedan lejos, pero bien claro te dejan que en los convenios se establecen las condiciones mínimas del puesto de trabajo, siempre se pueden mejorar pero nunca peor de lo que dice el convenio!
No si al final habrá que montar un lobby de presión por los intereses de los trabajadores españoles.... creo que lo llamaré Συνδηκου!
Vergonzoso.
Dan el sueldo NETO y a 14 pagas....
LoL
Q digan el bruto, q es el q dice algo.
Y el derecho al plus de nocturnudad esta ya incluido, asi q derecho a el hay....
Voto sensacionalista.
Es q el año tiene 14 meses, claramente.
Repito, hay que acabar con los putos especuladores de bienes básicos, nos va la sociedad en ello.