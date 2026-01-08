edición general
9 meneos
48 clics
El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

El ministerio de Ciencia ofrece una oferta de empleo para trabajar como camarero en la Fundación Residencia de Estudiantes, centro que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las condiciones son 40 horas semanales y un salario bruto de 17.335,30 euros, que en 14 pagas se convierte en 1.223 euros al mes. Según las condiciones hechas públicas por la residencia, “la nocturnidad por trabajo más tarde de las 22:00 horas está incluida en dicho salario”. Llama la atención que un centro dependiente del Gobierno de coalición.

| etiquetas: empleo , ministerio , camarero
7 2 6 K 36 actualidad
16 comentarios
7 2 6 K 36 actualidad
Comentarios destacados:      
thirdman #2 thirdman *
Si no pueden pagar un sueldo digno que cierren
7 K 101
#1 endy *
"Llama la atención que un centro dependiente del Gobierno de coalición que forman PSOE y Sumar ofrezca estas condiciones"

El que escribe es un ingenuo que se que ha tragado todas las mentiras del Gobierno.
De este historia los únicos que tienen un buen sueldo son quien ha tomado esa decisión y el jefe de esa persona.
Y por supuesto ambos serán unos enchufados
3 K 42
makinavaja #6 makinavaja *
"nosotros no nos regimos por el convenio de Hostelería, sino por el convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada" Señores, que saben perfectamente que los convenios colectivos fijan los salarios MÍNIMOS a percibir... Ningún convenio impide pagar más si las necesidades o el mercado así lo demandan....
2 K 32
Triborato #15 Triborato
#6 yo todavía alucino con el batiburrillo de ideas raras sobre los salarios mínimos que esparcen algunos.

Vamos que FOL y RET ya me quedan lejos, pero bien claro te dejan que en los convenios se establecen las condiciones mínimas del puesto de trabajo, siempre se pueden mejorar pero nunca peor de lo que dice el convenio!

No si al final habrá que montar un lobby de presión por los intereses de los trabajadores españoles.... creo que lo llamaré Συνδηκου!
0 K 6
#5 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Creo que la hostelería en el CSIC y demás organismos son contratas con empresas externas. Si lo ofrecen, entiendo que es legal, aunque son unas condiciones vergonzosas. No se porqué les extraña que les cueste encontrar personal.
Vergonzoso.
3 K 31
ostiayajoder #4 ostiayajoder
A ver. Q tienen los huevos cuadrados:

Dan el sueldo NETO y a 14 pagas....

LoL

Q digan el bruto, q es el q dice algo.

Y el derecho al plus de nocturnudad esta ya incluido, asi q derecho a el hay....

Voto sensacionalista.
2 K 30
#7 Nasser
Cositas de Infobae para engañar al votonto, en primer lugar no es el Ministerio quien hace la oferta si no el que tiene la concesión y efectivamente como dice #4 es sueldo neto es decir lo que cobra una vez deducidos los descuentos con lo cual se ajusta a la ley, otra cosa es que sea una mierda de sueldo de en eso estoy de acuerdo. El titular y sus palmeros lo saben de sobra.
5 K 61
eltoloco #9 eltoloco
#7 evidentemente es una concesión como dice #7, voto errónea, no es más que pura propaganda política para atacar al gobierno
1 K 18
O.OOЄ #10 O.OOЄ
#4 Dan el sueldo NETO y a 14 pagas.... y lo llaman mensualidades,
0 K 10
ostiayajoder #11 ostiayajoder
#10 xD

Es q el año tiene 14 meses, claramente.
0 K 8
Casiopeo #14 Casiopeo
Osea que segun leo es una fundación en regimen privado que depende de un organismo autonomo que a su vez depende del Ministerio quien ofrece esto. Titular cuando menos engañoso.
0 K 17
#8 angar300
Que es el CSIC: que le pagan mas que a algunos científicos...
1 K 15
makinavaja #3 makinavaja
En este país se ha asumido que hay trabajos, como el de camarero, que tienen que estar mal pagados... luego pasa lo que pasa, que no se encuentran trabajadores..
0 K 12
elTieso #12 elTieso
La Administración Pública fuera del funcionariado paga salarios muy bajos, eso debería ser noticia más a menudo.
0 K 11
#16 okeil *
El trabajo lo ofrece una fundación, que es una entidad con personalidad jurídica propia y que no tiene ánimo de lucro. Por tanto, como tal, no está "dirigida" de ninguna forma por ningún ministerio. Lo único que tiene público son los bienes que gestiona, y no tiene por qué recibir fondos públicos para esa gestión, además, el artículo ni siquiera menciona cuál es la forma de financiación, por lo que se entiende que se financia únicamente con las cuotas que pagan los residentes.
0 K 10
Olepoint #13 Olepoint
En Madrid... ¿ Te queda algo de sueldo después de pagar el alquiler, si es que tienes la suerte de encontrar un alquiler ?

Repito, hay que acabar con los putos especuladores de bienes básicos, nos va la sociedad en ello.
0 K 8

menéame