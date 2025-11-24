edición general
Los minerales críticos de Galicia, un negocio de hasta 45.000 millones

La Xunta ha encargado a la USC un estudio para evaluar el potencial minero de la comunidad, que alberga 18 de los 34 minerales que la UE considera críticos. En la última actualización del listado, la Unión Europea detectó 34 materiales críticos fundamentales para la economía de los estados miembros y de los que hay una gran dependencia de terceros países. Es el caso del cobalto, del litio, del magnesio o de las tierras raras, imprescindibles para la producción de pilas, baterías, paneles solares, imanes y gran parte de los elementos necesarios.

2 comentarios
Polarin #1 Polarin
El problema de la extraccion de las Tierras Raras no es que sean escasas, es que su procesamiento es altamente contaminante. Por eso tiene el monopolio China, porque al gobierno les da igual, hasta cierto punto, crear balsas de residuos que son una bomba ecologica.
#2 Oliram
¿No han expoliado ya lo suficiente Galicia?
