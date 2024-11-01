Mincul promueve la valoración y protección de la Zona Arqueológica Monumental Pachacamac

El Ministerio de Cultura realizó una jornada participativa con vecinos de los distritos de Villa El Salvador y Lurín, con el propósito de fortalecer el vínculo de la comunidad con la Zona Arqueológica Monumental de Pachacamac, promoviendo su valoración y cuidado como parte fundamental del patrimonio cultural de todos los peruanos. Durante la actividad, los participantes asistieron a una charla informativa sobre la cultura Ychsma, antigua sociedad preinca que habitó gran parte de la actual Lima, en la costa central, aproximadamente entre los añ