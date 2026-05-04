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Milo: el gato al que castraron de forma cruel en Rotglà

Milo: el gato al que castraron de forma cruel en Rotglà

Una triste historia, que ilustra de nuevo la crueldad humana hacia los animales. Un grupo de voluntarias de Xàtiva -pertenecientes a las entidades CES Colonias Felinas y Xatigats- han costeado de su bolsillo los diferentes tratamientos que ha recibido Milo, un gato de color naranja y blanco que fue hallado en una zona de bancales entre los municipios de Rotglà y Xàtiva con los genitales extirpados. "Lo que le hicieron al animal no tiene nombre. Se ve que hace años se hacían estas cosas, que podía ser consecuencia de que empezó a marcar y alg...

| etiquetas: crueldad , milo , castrado , genitales extirpados , xatigats , ces colonias
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1 comentarios
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arroba82 #1 arroba82
¿Por qué la gente no vota más al PACMA?. Sin duda la imagen es significativa del que ha hecho eso no es humano. O no tiene sentimientos humanos.
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menéame