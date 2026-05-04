Milo: el gato al que castraron de forma cruel en Rotglà

Una triste historia, que ilustra de nuevo la crueldad humana hacia los animales. Un grupo de voluntarias de Xàtiva -pertenecientes a las entidades CES Colonias Felinas y Xatigats- han costeado de su bolsillo los diferentes tratamientos que ha recibido Milo, un gato de color naranja y blanco que fue hallado en una zona de bancales entre los municipios de Rotglà y Xàtiva con los genitales extirpados. "Lo que le hicieron al animal no tiene nombre. Se ve que hace años se hacían estas cosas, que podía ser consecuencia de que empezó a marcar y alg...