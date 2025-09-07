Un millar de personas colapsan la carretera a Rande por el regreso de las urgencias a Moaña

Esta petición la ha lanzado desde Moaña, donde este domingo colectivos han pedido la vuelta del servicio de Urgencias al municipio, motivo por el que llevan 200 semanas de movilizaciones ininterrumpidas. "Esto no es un hecho aislado que sucede en Moaña. En otros lugares, en Catoira tienen las Urgencias cerradas y tienen que ir al Hospital del Salnés; en Cangas, están sobrepasadas las Urgencias; en O Hío, falta una infraestructura; en A Cañiza llevan 21 semanas reivindicando servicios pediátricos y en Ourense, 20 ambulatorios cerrados dura