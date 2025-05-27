edición general
5 meneos
5 clics
Militares estadounidenses estudian una campaña de reclutamiento centrada en Charlie Kirk [EN]

Militares estadounidenses estudian una campaña de reclutamiento centrada en Charlie Kirk [EN]

Los líderes del Pentágono están considerando una nueva campaña de reclutamiento que animaría a los jóvenes a honrar el legado del asesinado activista conservador Charlie Kirk alistándose en el ejército, según dos funcionarios familiarizados con la planificación. La idea sería enmarcar la campaña de reclutamiento como una llamada nacional al servicio, dijeron los funcionarios. Entre los posibles eslóganes que los líderes del Pentágono han discutido se incluye "Charlie ha despertado a una generación de guerreros", según los funcionarios.

| etiquetas: charlie kirk , campaña , reclutamiento , militar
4 1 0 K 71 politica
6 comentarios
4 1 0 K 71 politica
#1 Nusku
Están flipadísimos!
2 K 48
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Si juegan bien la baza del marketing pueden hacer dispararse los números de las reclutaciones. Solo hay que ver al ICE y los números que manejan de reclutas

Ahora que están con problemas de reclutamiento debido a la obesidad y problemas físicos de la juventud
www.infobae.com/estados-unidos/2025/05/27/eeuu-gasto-6000-millones-de-
1 K 39
XtrMnIO #2 XtrMnIO
"activista conservador" es "fascista" en la neolengua, no?
1 K 32
Kamillerix #3 Kamillerix
Buenos reemplazos pillarán... :troll:
1 K 29
nuncamais #5 nuncamais
Superafavor de que los fachas sean la carne de cañón
0 K 9
SMaSeR #6 SMaSeR
Así así, que no haya peligro alguno cuando esos soldados vuelvan con sus traumitas de matar a gente en sandalias.
0 K 7

menéame