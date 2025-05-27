Militares estadounidenses estudian una campaña de reclutamiento centrada en Charlie Kirk [EN]

Los líderes del Pentágono están considerando una nueva campaña de reclutamiento que animaría a los jóvenes a honrar el legado del asesinado activista conservador Charlie Kirk alistándose en el ejército, según dos funcionarios familiarizados con la planificación. La idea sería enmarcar la campaña de reclutamiento como una llamada nacional al servicio, dijeron los funcionarios. Entre los posibles eslóganes que los líderes del Pentágono han discutido se incluye "Charlie ha despertado a una generación de guerreros", según los funcionarios.