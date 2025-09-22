Un militar ruso mata a este albaceteño en Ucrania

Villapalacios, una pequeña localidad de Albacete, se encuentra sumida en el dolor tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Juan Luis Amador Matías, un vecino del pueblo de 38 años que perdió la vida el domingo en la guerra de Ucrania. El joven, natural de Villapalacios, se había alistado en el ejército ucraniano, formando parte del Batallón de Drones del ejército del país de Zelenski.