edición general
3 meneos
21 clics
Un militar ruso mata a este albaceteño en Ucrania

Un militar ruso mata a este albaceteño en Ucrania

Villapalacios, una pequeña localidad de Albacete, se encuentra sumida en el dolor tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de Juan Luis Amador Matías, un vecino del pueblo de 38 años que perdió la vida el domingo en la guerra de Ucrania. El joven, natural de Villapalacios, se había alistado en el ejército ucraniano, formando parte del Batallón de Drones del ejército del país de Zelenski.

| etiquetas: militar , guerra , ucrania , rusia , español , muerto , drones
2 1 0 K 27 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 27 actualidad
#2 candonga1
El alcalde de Villapalacios ha confirmado a El Digital de Albacete que la muerte tuvo lugar este sábado de madrugada, y ha señalado que Juan Luis deja una hija pequeña. También ha confirmado que el joven combatía como soldado a sueldo. «Estamos conmocionados por la noticia», ha afirmado.

Que bonitas palabras para no utilizar la verdadera: mercenario.
2 K 36
#3 Beltza01
Titular erróneo.

Titular correcto: "Un dron mata a un mercenario".
0 K 7
alcama #1 alcama
Honor para este héroe.
Luchó en las brigadas internacionales contra el fascismo ruso.
0 K 5

menéame