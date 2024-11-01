edición general
De Militante a Empresario | Pablo Iglesias

En esta charla con Pablo Iglesias en la que abordamos temas como la corrupción estructural, la imparcialidad de los medios de comunicación, la necesidad de tener partidos políticos, el fascismo, los relatos que moldean nuestra democracia y mucho más, todo desde una mirada crítica y sin concesiones. Pablo Iglesias es exvicepresidente del Gobierno, fundador de Podemos y una de las voces más influyentes (y controvertidas) del panorama político español. Actualmente dirige Canal Red, un medio de comunicación independiente con línea editorial de izq

Doisneau #5 Doisneau
#4 Se colgo y comento un fragmento de 20 minutos. Aun quedan por ver una hora y pico mas de malos modos y estupideces varias de Iglesias hacia un Ricardo Moya que intenta reconducirlo al buen rollo varias veces sin mucho exito.
rob #3 rob *
Al menos, no podrá afiliarse en la CNT. :-D
Doisneau #2 Doisneau *
Tengo curiosidad por la recepcion de esta entrevista en mnm. La vi en su dia en podimo, hace ya tres meses, y debo decir, sin paños calientes, que se comporta como un completo cretino con Ricardo y se retrata. En cuanto saca el tema de Gregori, y la parte de la entrevista que se viralizo sobre los nazis, el tono de la entrevista cambia totalmente, con un Iglesias que empieza a comportarse como si tuviese delante a Inda. Le he perdido el poco respeto que le tenia por lo que ha incomodado a…   » ver todo el comentario
#4 Almirantecaraculo
#2 pues precisamente ya se colgó y comentó. Pero oye está bien como pedagogía frente al blanqueamiento del fascismo y los charlatanes.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a aprender.
#1 sarri
Pa que quiero mis miles mi karma
Lamantua #7 Lamantua
Hay Pablo hay meneo. :troll:
SegarroAmego #6 SegarroAmego
Cuanto spam del Chepas últimamente por aquí
