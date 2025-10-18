Miles de personas protestan en varias ciudades de EE.UU. contra la deriva autoritaria de la Administración Trump

Decenas de miles de personas han recorrido este sábado las calles de más de 2.500 ciudades de Estados Unidos en la segunda edición de la marcha 'No Kings' ('No queremos reyes'), la concentración más grande contra lo que describen como la deriva autoritaria que está instaurando en el país la segunda Administración de Donald Trump. El nombre del movimiento 'No Kings' alude a la percepción de que el presidente actúa como un monarca y recuerda que Estados Unidos se fundó en 1776 sobre el rechazo al poder absoluto de un soberano.