Miles de personas protestan por un “D.C. libre” en la cuarta semana de control federal en Washington

Miles de manifestantes marcharon el sábado por las calles de Washington, D.C. en una de las protestas más grandes contra la toma de control federal de las labores policiales por parte del gobierno del presidente Donald Trump en la capital de la nación. Detrás de una pancarta roja con la leyenda “Fin a la ocupación de D.C.”, escrita en inglés y español, los manifestantes recorrieron más de tres kilómetros desde Meridian Hill Park hasta Freedom Plaza, cerca de la Casa Blanca, para protestar contra la cuarta semana de la presencia de soldados.

washington d.c. , manifestación
azathothruna #1 azathothruna
Estos gringos dan pena
Tienen segunda enmienda y solo hacen marchas contra el zanahorio
Findeton #2 Findeton *
Estoy totalmente en contra del uso de militares para la seguridad dentro de EEUU, eso denota un grave ramalazo autoritario de Trump además de que puede provocar muertos totalmente innecesarios.
azathothruna #3 azathothruna
#2 Si recien se dan cuenta, en especial los magas, que disfruten lo votado
Va a ser un cago de risa que no diferencie entre magas y demos.
