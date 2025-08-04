Miles de israelíes marchan a Gaza, no para liberarla, sino para pedir la reanudación de la colonización judía (eng)

El punto de reunión para la marcha del 30 de julio -que conmemora los 20 años de la evacuación de los asentamientos israelíes en Gaza- fue la estación de tren de Sderot, engalanada de naranja, el color adoptado por los manifestantes contra la retirada hace dos décadas. Cientos de personas llegaron a la estación antes de embarcar hacia el lugar aprobado, un punto de observación situado a menos de un kilómetro de la frontera con Gaza.