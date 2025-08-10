edición general
21 meneos
20 clics
Miles de israelíes se manifiestan en Tel Aviv contra el nuevo plan de Netanyahu para invadir Gaza

Miles de israelíes se manifiestan en Tel Aviv contra el nuevo plan de Netanyahu para invadir Gaza

Miles de personas salieron el sábado a las calles de la metrópolis para protestar contra el nuevo plan de Netanyahu, a las que se suman las familias de los rehenes aún retenidos por Hamás.

| etiquetas: israel , medio oriente , conflictos , hamás
17 4 1 K 129 actualidad
3 comentarios
17 4 1 K 129 actualidad
rogerius #2 rogerius *
#0 Diría que es duplicada y en portada. www.meneame.net/story/decenas-miles-personas-salen-calles-tel-aviv-con

Pero veo que ya lo sabes. :troll:
0 K 20
azathothruna #1 azathothruna
No lo hacen por que no quieran seguir matando palestinos, sino solo por los rehenes
Si estuviera en hamas, los hubiera sacado a los rehenes y los mandaba a afganistan.
1 K 18

menéame