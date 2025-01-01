Miles de israelíes se manifiestan contra la toma de la ciudad de Gaza y los familiares de prisioneros llaman a la huelga general

La oposición israelí secunda la propuesta. "Esto no es solo una decisión militar. Podría ser una sentencia de muerte para la gente a la que más queremos". El plan ha sido rechazado por las familias de los prisioneros israelíes que continúan en la Franja (30 muertos y 20 vivos, según las estimaciones de Israel) y criticado por el Ejército, que teme que la expansión de los combates ponga en riesgo las vidas de los prisioneros y lleve a sufrir grandes bajas entre las filas de unas fuerzas armadas que llevan casi dos años combatiendo.
Ah que todavia hay quien cree que los secuestrados le importan una mierda a Netanyahu ?
Esos secuestros son el mejor regalo que le podia haber hecho Hamas al sionismo, que llevaban decadas esperando esta oportunidad.
Y no lo digo yo, lo dicen los hechos.
Sionistas, ahorraros responder a mi comentario, no me apetece tener que enviaros a la mierda (otra vez)
Ni consideran a los civiles palestinos personas
A ver si los zionistas se meten en ese pozo sin fondo de caos, que ni los mismos afganos pueden escapar desde hace siglos