Miles de israelíes se manifiestan contra la toma de la ciudad de Gaza y los familiares de prisioneros llaman a la huelga general

La oposición israelí secunda la propuesta. "Esto no es solo una decisión militar. Podría ser una sentencia de muerte para la gente a la que más queremos". El plan ha sido rechazado por las familias de los prisioneros israelíes que continúan en la Franja (30 muertos y 20 vivos, según las estimaciones de Israel) y criticado por el Ejército, que teme que la expansión de los combates ponga en riesgo las vidas de los prisioneros y lleve a sufrir grandes bajas entre las filas de unas fuerzas armadas que llevan casi dos años combatiendo.

azathothruna #2 azathothruna
Pero nada de las vidas de los palestinos.
Trifasico #5 Trifasico *
"Esto no es solo una decisión militar. Podría ser una sentencia de muerte para la gente a la que más queremos".
Ah que todavia hay quien cree que los secuestrados le importan una mierda a Netanyahu ?

Esos secuestros son el mejor regalo que le podia haber hecho Hamas al sionismo, que llevaban decadas esperando esta oportunidad.
Y no lo digo yo, lo dicen los hechos.

Sionistas, ahorraros responder a mi comentario, no me apetece tener que enviaros a la mierda (otra vez)
azathothruna #7 azathothruna
#5 Y dice "a los que queremos"
Ni consideran a los civiles palestinos personas
#11 luckyy
#7 ninguna compasión con estos HDP sionistas
azathothruna #12 azathothruna
#11 los judios no zionistas deben alejarse mas de esos seres, incluso convertirse a otra religion.
security_incident #8 security_incident *
#5 #6 Es que lo que ellos no conciben (con toda la lógica del mundo) es por qué no se llega primero a un acuerdo, sacamos a los prisioneros y luego los reventamos vivos enterrando Gaza debajo del mar. Y claro, aquí es donde entran los intereses personales de Bibi. Bibi necesita guerra continua para no ser devorado por los tribunales. Y ese es el mejor regalo que le puede hacer Netanyahu a la causa Palestina. Anteponer sus intereses personales a los intereses sionistas.
Veelicus #6 Veelicus
Que nadie se equivoque, a esa gente la vida de los palestinos les importa una mierda, es mas, si por ellos fueran los matarian a todos.
azathothruna #9 azathothruna
#6 Si fuera de hamas, mandaria a los rehenes a afganistan.
A ver si los zionistas se meten en ese pozo sin fondo de caos, que ni los mismos afganos pueden escapar desde hace siglos
Pertinax #1 Pertinax *
El tetranutra de Netanyahu ni se dará por aludido.
security_incident #3 security_incident
#1 Igual en 2 semanas...
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Eso es más de otro con mismo pelaje y andares.
io1976 #10 io1976
Qué dice de todo esto la bonderleyen y la kaka kallas?
