Miles de israelíes se manifiestan contra la toma de la ciudad de Gaza y los familiares de prisioneros llaman a la huelga general

La oposición israelí secunda la propuesta. "Esto no es solo una decisión militar. Podría ser una sentencia de muerte para la gente a la que más queremos". El plan ha sido rechazado por las familias de los prisioneros israelíes que continúan en la Franja (30 muertos y 20 vivos, según las estimaciones de Israel) y criticado por el Ejército, que teme que la expansión de los combates ponga en riesgo las vidas de los prisioneros y lleve a sufrir grandes bajas entre las filas de unas fuerzas armadas que llevan casi dos años combatiendo.