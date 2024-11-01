Miles de directores ejecutivos admiten que la IA no ha tenido el impacto esperado, ni en el empleo, ni en la productividad [ENG]

A pesar de la amplia mención y adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas, los datos macroeconómicos no reflejan un aumento significativo de la productividad, similar a la paradoja de la productividad observada con las computadoras en la década de 1980. Diversos estudios presentan resultados contradictorios sobre el impacto de la IA.
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"Se pueden ver computadoras en todas partes, excepto en las estadísticas de productividad".
Describía la discrepancia, en el corto y medio plazo, entre la inversión masiva en tecnologías de la información (informática, software, redes) y las tasas de crecimiento de la productividad, que se mantuvieron estancadas o crecieron muy poco durante décadas.
Esperar que una tecnología, aún en proceso, dé resultados soñados, sin ni tan siquiera implantarla. Aún queda el ostión como las .com, y eso no significó el fin de internet ni se cuestiona lo que ha producido
...y, ahora, estoy de acuerdo ; -)
El término "machine learning" es de 1959
Nadie debería asegurar que es una "tecnología que está empezando". Llevamos más de 15 años con chatbots.
Dió un gran paso, pero ya ha desacelerado. O hay otros grandes pasos o seguirá desacelerando.
No parece que sea una tecnología exponencial como los ordenadores, Internet o los moviles.