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Miles de directores ejecutivos admiten que la IA no ha tenido el impacto esperado, ni en el empleo, ni en la productividad [ENG]

Miles de directores ejecutivos admiten que la IA no ha tenido el impacto esperado, ni en el empleo, ni en la productividad [ENG]

A pesar de la amplia mención y adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas, los datos macroeconómicos no reflejan un aumento significativo de la productividad, similar a la paradoja de la productividad observada con las computadoras en la década de 1980. Diversos estudios presentan resultados contradictorios sobre el impacto de la IA.

| etiquetas: ia , ceo , productividad
10 7 0 K 188 Economía
6 comentarios
10 7 0 K 188 Economía
Laro__ #1 Laro__ *
La Paradoja de Solow, también conocida como la paradoja de la productividad, es un concepto económico que surgió a finales de los años 80, por el Nobel de Economía Robert Solow una frase que se volvió célebre:

"Se pueden ver computadoras en todas partes, excepto en las estadísticas de productividad".

Describía la discrepancia, en el corto y medio plazo, entre la inversión masiva en tecnologías de la información (informática, software, redes) y las tasas de crecimiento de la productividad, que se mantuvieron estancadas o crecieron muy poco durante décadas.
1 K 26
JackNorte #2 JackNorte
Esperar que una tecnologia aun en proceso de resultados soñados sin ni tan siquiera implantarla. Aun queda el ostion como las .com y eso no significo el fin de internet ni se cuestiona lo que ha producido.
1 K 21
Laro__ #3 Laro__
#2 Te prometo que me ha costado entender lo que pusiste. La IA me ha dicho que, probablemente, querías escribir esto:

Esperar que una tecnología, aún en proceso, dé resultados soñados, sin ni tan siquiera implantarla. Aún queda el ostión como las .com, y eso no significó el fin de internet ni se cuestiona lo que ha producido

...y, ahora, estoy de acuerdo ; -)
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JackNorte #4 JackNorte
#3 El mundo necesita la ia para entenderme, o yo esforzarme mucho mas, lo que primero pase. xD
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#6 Onaj *
#3 Un apunte: la tecnología de inteligencia artificial lleva madurando desde los años cincuenta.

El término "machine learning" es de 1959

Nadie debería asegurar que es una "tecnología que está empezando". Llevamos más de 15 años con chatbots.

Dió un gran paso, pero ya ha desacelerado. O hay otros grandes pasos o seguirá desacelerando.

No parece que sea una tecnología exponencial como los ordenadores, Internet o los moviles.
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#5 PerritaPiloto
Ni siquiera saben las empresas como hacerla. La suite de Microsoft te propone hacer resúmenes de IA y usar IA para todo. Eso hace que todo el mundo produzca y consuma aún más información "más resúmenes de cosas" y "transcripciones automáticas" pero los cuellos de botella siguen siendo los mismos. Solo que los humanos tenemos que gestionar aún más información y además verificar que lo que hace la IA sea correcto. O hacernos nuestros propios agentes, comprobar que los agentes hacen las cosas correctamente, lidiar con los fallos, y además saturamos a otras personas con el output de nuestros agentes.
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menéame