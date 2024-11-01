edición general
8 meneos
11 clics
Miles de aves se pusieron a cantar al final del eclipse solar de 2024 como si estuviera amaneciendo

Miles de aves se pusieron a cantar al final del eclipse solar de 2024 como si estuviera amaneciendo

Un nuevo estudio, con participación ciudadana, documenta por primera vez con detalle el sorprendente comportamiento de los pájaros antes, durante y después de un eclipse total. Durante el gran eclipse solar del 8 abril de 2024 en Estados Unidos, Canadá y México, miles de aves cambiaron su comportamiento al hacerse la oscuridad total durante casi 4 minutos. Muchas de ellas enmudecieron cuando se fue la luz y un número aún mayor se lanzó a cantar con la reaparición del sol como si se tratara de un amanecer. En un trabajo publicado este jueves en

| etiquetas: eclipse , aves , science
7 1 0 K 93 ciencia
4 comentarios
7 1 0 K 93 ciencia
#1 Albarkas
El problema es que cantaron todos desafinando y parecía aquello una actuación de Leticia Sabater :troll:
0 K 20
Khadgar #2 Khadgar *
Aquí está el video o algo: www.youtube.com/watch?v=EQROSyAMuOM :roll:
1 K 22
#3 eshu
Vale. Han utilizado el eclipse como disculpa para probar una serie de aplicaciones y análisis de datos de una IA, con un tema que ya se conocía desde el principio de los tiempos. Que si a un pájaro le tapas la jaula a las 12 de la mañana, se comporta como si fueran las 12 de la noche.

Pero está bien porque le ha servido a una estudiante de doctorado para completar su tesis y, además, seguro que ha tenido muchas ayudas de instituciones científicas porque el tema de la ciencia ciudadana está muy de moda.
0 K 9
jonolulu #4 jonolulu
Yo viví el eclipse total de 1999 en Paris y fue muy curioso ver cómo las palomas que estaban por el suelo fueron a acurrucarse a los árboles
0 K 13

menéame