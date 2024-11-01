Miles de aves se pusieron a cantar al final del eclipse solar de 2024 como si estuviera amaneciendo

Un nuevo estudio, con participación ciudadana, documenta por primera vez con detalle el sorprendente comportamiento de los pájaros antes, durante y después de un eclipse total. Durante el gran eclipse solar del 8 abril de 2024 en Estados Unidos, Canadá y México, miles de aves cambiaron su comportamiento al hacerse la oscuridad total durante casi 4 minutos. Muchas de ellas enmudecieron cuando se fue la luz y un número aún mayor se lanzó a cantar con la reaparición del sol como si se tratara de un amanecer. En un trabajo publicado este jueves en