Miles de australianos piden la expulsión del líder neonazi a Nueva Zelanda (Eng)

Se produce después de que el neonazi Thomas Sewell, de 32 años según la policía, se viera implicado recientemente en un presunto ataque violento contra un campamento de protesta. Mientras tanto, una petición para deportar a Sewell a Nueva Zelanda alcanzó más de 70.000 firmas tras otro incidente el martes. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se ha pronunciado al respecto, afirmando en una rueda de prensa que fue "bastante horrible" enterarse de las acciones de Sewell.
