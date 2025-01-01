edición general
Milei viajó a un acto privado en Córdoba con un avión que él mismo prohibió usar para eso

Un año atrás, el propio Presidente había firmado un decreto contra el uso de aviones para fines personales. Fue una decisión presentada como gesto de austeridad y transparencia, en línea con el discurso del entonces flamante presidente de “achicar el Estado”. Sin embargo, el martes pasado, el propio Milei voló hacia Córdoba en el Tango 01 para participar de un evento privado: “La Derecha Fest”, una convocatoria partidaria organizada por aliados libertarios y figuras del espacio que lidera.

babuino
Dad Al césar lo que es del césar...
Ahora cualquiera lo baja del púlpito.
nemesisreptante
A ver no es lo mismo, si lo hace un rojo es comunismo y es algo muy malo. Si lo hace el es Libertad. O igual os pensabais que Feijoo y Abascal no iban a usar el Falcon.
