edición general
49 meneos
122 clics
Milei muestra al mundo que las promesas de la extrema derecha son mentira

Milei muestra al mundo que las promesas de la extrema derecha son mentira

El autodenominado “anarcocapitalista” prometió pulverizar la inflación, dolarizar la economía y devolver a Argentina la prosperidad perdida. Lo que consiguió fue una recesión de dimensiones históricas, con el consumo desplomado, la industria paralizada y un deterioro social que recuerda a las crisis de finales del siglo XX. Los salarios reales se redujeron a niveles de hace dos décadas, y la pobreza supera ya al 55% de la población, con la indigencia en su punto más alto en treinta años.

| etiquetas: milei , argentina , mentira , derecha
41 8 5 K 463 politica
33 comentarios
41 8 5 K 463 politica
Comentarios destacados:          
Ludovicio #14 Ludovicio *
#6 Aquí tenemos el paro y el índice de pobreza más bajos en décadas y somos la economía que más crece de la eurozona.

No es que vaya todo perfecto, hay mucho que mejorar, pero la comparación es un chiste.

Tú eres el que hace el ridículo.
13 K 131
tsukamoto #1 tsukamoto
A caso, ¿....que esperaban?
disfruten lo votado, ....bobos!!
10 K 84
Deviance #13 Deviance
#6 Vos sos un guebon lameculos de los surdos de mierda, comunista, hablás con cualquiera, pelotudo.
0 K 12
#20 euacca
#6 Busca "Spain" en cualquier medio de comunicación extranjero y verás la diferencia con lo que te cuenta aquí tu OkTerrario favorito.
2 K 28
tsukamoto #24 tsukamoto *
#20 das por hecho que es capaz de entender otros idiomas distintos al "ejjjpañol castizo, casposo, rancio y en blanco y negro", y francamente, lo dudo!! :troll:
2 K 33
victorjba #7 victorjba
#1 Pelotudos
3 K 32
Deviance #12 Deviance
#1 Surdo de mierda!!! vos sos un pelotudo!!!! no lo viste venir o que????
:troll:
2 K 48
johel #17 johel *
#1 Esperate a que venga nuestro meneante liberal de confianza a explicarnos como todo eso que pone ahi es mentira, que argentina va como un cohete mejor que nunca en la historia gracias al salvador elegido por dios, por yaveh, por un mago, la vidente, su perro muerto, el fmi, los reyes y la bruja lola.
1 K 2
#26 mancebador *
El "artículo" es simplemente MENTIRA.

La recesión histórica es un crecimiento estimado del 5,2% interanual en 2025: www.swissinfo.ch/spa/la-ocde-pronostica-para-argentina-una-"robusta"-r
Los salarios reales aumentan: www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-61
La pobreza está en el 38%, no en el 52%:…   » ver todo el comentario
2 K 28
Findeton #33 Findeton
#1 Votado bulo, la pobreza ha bajado, no subido. Los salarios reales han subido (razón por la que lapobreza bajó). La indigencia ha bajado a niveles no vistos en muchos años. La inflación ha bajado mucho.
0 K 9
Doisneau #4 Doisneau *
Independientemente de lo que demuestre a lo largo de su legislatura, el gran problema es que antes de ella demostro ser un tonto, pirado y mala persona y aun asi gano.

El perfil de un votante liberal de derechas es de un autentico mermado tragabulos sin empatia. No hay mas. Porque para votar a alguien asi, Trump, Bolsonaro, o Ayuso o yo que se, demuestra una mezcla de estupidez y psicopatia que a ver como solucionamos una vez que ha calado en la gente a ver que hacemos, porque al final con el discursito de "nos roban" o "comunismo" por lo visto se llega muy muy lejos. Y, como alli, para cuando el votante de derechas se de cuenta de que se la han metido hasta el fondo ya sera muy tarde.
7 K 84
#8 XXguiriXX
#4 El problema fue en gran parte el gobernante anterior y su candidato. No podría criticar a los argentinos por haber elegido a Milei.
1 K 15
skaworld #11 skaworld
#4 Vamos a asumir un supuesto y es que jode admitir que no tienes razon

Imaginemos que llevas toda la vida pensando que 2+2=3, y mas de una vez te has tenido que comer tus palabras, porque juntando 2 y 2 has obtenido 4 y van y gente quue a priori no te cae muy bien se ha reido de ti siendo esto algo embarazoso. ¿Sabes que pasa? Que hay una clase especial de personas que ante esa situacion no asume que 2 y 2 son 4, si no que esta dispuesto a probar a ver si son 5 solo por demostrar que ellos tienen razon y la gente que no le cae bien no, aunque ese 5 vaya en contra suyo y hunda el pais.

En esas estamos
6 K 62
#18 Aitr
#11 Siendo cierto lo que dices tambien hay que asumir que tantos años de cordon sanitario a la ultraderecha para acabar haciendo lo que hacen en todos y cada uno de los países les da alas. Si en Argentina no estuvieran en la mierda absoluta no sabemos lo que habría salido.
Vemos el mismo caso en Francia sin ir más lejos. Llevan años salvandose por los pelos de la familia Le Pen y mira donde han llegado. La alternativa que debería dar soluciones hace buenos los mensajes populistas pero directos…   » ver todo el comentario
2 K 19
RoterHahn #25 RoterHahn
#18
El relato la izquierda la perdió cuando se hundió la URSS.
Desde entonces se dedica más a la lucha cultural que a la económica.
Ó por lo menos ese es el enfoque que me llega de los massmierda.
Y cuando gobierna la socialdemocracia (izq. light) económicamente es liberal con un enfoque de estado social siempre ycuanfo el poder económico se lo deje.
Que está última década ni eso.
1 K 15
Kafkarudo #23 Kafkarudo *
No sé si saben, pero pasa todo lo contrario a lo que dice la nota...

Pero bueno,, la realidad no gusta, entonces se crean un relato.

Dentro de poco hay elecciones y la gente de Meneame no va a entender porque volvió a ganar Milei.
4 K 41
miq #31 miq
#23 “han vuelto a votar mal” y rezarán para que les vaya mal una temporada
0 K 9
powernergia #3 powernergia
Trump lo.muestra aún con más fuerte.

Pero ya se sabe, lo importante es poseer el relato, y las armas.
4 K 40
tsukamoto #22 tsukamoto *
#16 katos, SantiH y otros que aunque no lo digan, se les ve a 1 milla que son de aquellos que opinan aquello de "con Franco viviamos mejor" son viejos conocidos de la casa ... y de la catacumbas! :troll:
1 K 32
miq #30 miq
Que un periódico comunista publique eso, jajaja
0 K 9
#9 cocococo
¡Viva la libertad, carajo!
0 K 7
#19 Shibuya
A ver. Los argentinos eligieron a un tipo que está todo el día insultando a los “surdos” llamándoles hijos de la gran puta.
Creo que lo justo es desearles que disfruten lo votado durante muchos años. Que se jodan.
0 K 7
#27 javi618
#19 Es que los surdos peronistas son unos hijos de la gran puta, ahí Milei no dice nada que no se sepa.
0 K 9
Quel #21 Quel
No mintió, solo es que "ha cambiado de opinión".
:troll:
0 K 6
Andreham #5 Andreham
#2 El PSOE no es de izquierdas. Los y tu mas son de crio chico.

Estas diciendo que, una vez mas, la derecha miente y no cumple sus promesas, ademas de ser inmensamente hipocrita.

Te deja como el betun, te arrastras por migajas, unete a los buenos y saldras del pozo.
5 K 42
#15 mancebador *
#5 #10 Nunca son de izquierdas ¿verdad? xD
0 K 10
Cantro #16 Cantro
#5 #10 no perdáis el tiempo con trolls
0 K 10
tsukamoto #10 tsukamoto
#2 que una panda de ladrones PPSOE-istas digan que son de izquierdas, no los convierte en políticos de izquierdas. ¿ O a caso, tu te conviertes en astronauta por el mero hecho de decir que lo eres?
a ver si somos capaces de mirar mas allá de la siglas y darnos cuenta que son dos caras de la misma moneda, la de la "una transición modélica" (que perpetuó lo que ya habia!)
3 K 34
MiguelDeUnamano #29 MiguelDeUnamano
#10 ¿O a caso, tu te conviertes en astronauta por el mero hecho de decir que lo eres?

En cierto sector ideológico deben creer que sí. Muchos se definen como "ni de izquierdas ni de derechas" o "gente que piensa diferente" y todos sabemos que son "gente a la que no le gustan las películas de la 2ª GM porque acaban mal".
1 K 32
oceanon3d #28 oceanon3d
#2 La verdad es que empiezas a dar pena ...

Sin acritud
1 K 21
#32 euacca
#2 Koldo no tiene nada que ver con la izquierda. Koldo es un mafiosillo que salió arrimado a la izquierda porque es lo que le tocó en su trabajo de escolta. Ábalos sí era del PSOE. Todo lo demás que has dicho que va mal son competencias autonómicas. Está toda España votando a la derecha, ven lo mal que gestionan los que han elegido, y culpan a la izquierda que no es quien tiene esa gestión, y vuelven a votar a la derecha que lo hizo tan mal. Pues qué queréis que hagamos. La democracia es así, si votan todos los idiotas juntos nos vamos al barranco.
0 K 11

menéame