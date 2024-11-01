Milei muestra al mundo que las promesas de la extrema derecha son mentira

El autodenominado “anarcocapitalista” prometió pulverizar la inflación, dolarizar la economía y devolver a Argentina la prosperidad perdida. Lo que consiguió fue una recesión de dimensiones históricas, con el consumo desplomado, la industria paralizada y un deterioro social que recuerda a las crisis de finales del siglo XX. Los salarios reales se redujeron a niveles de hace dos décadas, y la pobreza supera ya al 55% de la población, con la indigencia en su punto más alto en treinta años.