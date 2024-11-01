edición general
Milei habló en la ONU: “El Estado no crea riqueza, la roba, la destruye”

Milei habló en la ONU: "El Estado no crea riqueza, la roba, la destruye"

Durante su discurso, el presidente de Argentina arremetió contra la organización diciendo que ésta "pretende decidir no solo qué debe hacer cada estado o nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta".

#7 Suleiman
No me cabe en la cabeza que alguien que representa al estado, diga que el estado se dedica a robar a la gente. No tiene puto sentido. Y no pasa nada?
Ovlak
"El estado no crea riqueza, la roba, la destruye" dijo Milei.

"... y para muestra un botón" añadió a continuación.
#15 Tiranoc
#4 Él es jefe de estado, él sabrá lo que se hace bajo su responsabilidad :roll:
valandildeandunie
Que alguien le diga a este subhumano que literalmente es el máximo dirigente de un Estado.
ostiayajoder
#2 De eso habla, de como esta mandando a la absoluta ruina a Argentina xD

Q no venia de muy alto y, precisamente, hacerlo PEOR parecia complicado....

Nada es imposible para un neoliberal, claro xD Al menos no cagarla MAS.
Milmariposas
Y por eso llegué a presidente, añadió...
#1 R2dC
Frigodedo, no tiene el turno de palabra!
Celebrus
Supongo que se referirá a su hermana Karina al decir "El Estado".
fareway
Que te lo digan a ti, desequilibrado.
#10 MPR
Pues entonces no sé qué hace él dirigiendo un país.

Que lo deje "al libre albedrío" verá qué bien le va al país.

O que se dé un paseo por alguno de esos países de África en los que apenas existe el Estado y los compare con China o los países nórdicos.
angelitoMagno
El dinero del estado sale de los ciudadanos. No como el dinero de las empresas, que sale a través de unos portales mágicos que generan riqueza gracias a la labor de hechiceros empresarios. Ah, no, esperad, que el dinero de las empresas también sale de los ciudadanos, que pagan por sus servicios.

Y ese es el problema de los uberliberales. Que no son capaces de entender que el estado también genera riqueza. Lo que cambia es como se paga por los servicios, pero riqueza y valor económico generan tanto el sector público como el privado.
#17 pirat
#14 Prefieren pagar a rayaner para que haga negocio.
Libelulo
Eso es lo que quieren los liberales, que no tengan un Estado que no controle su hijoputismo económico.
3 K 34
#5 Y el, como liberal, ha mandado a la.mierda el tejido productivo de su pais
Kantinero
El Estado no crea riqueza, sino que la roba, sino que la destruye

Pero todos ellos pierden el culo por llevarse contratos y ayudas de ese estado al que repudian y le niegan los impuestos.
#16 pirat
La derecha cerril y desquiciada
azathothruna
Que se vaya a afganistan a predicar eso, a ver que dicen
Mltfrtk
El nazi subnormal de los perros clonados ha entrado en fase de delirio total.
ostiayajoder
Jajajajajaja

Pero si el soplapollas este ha mandado a la putisima quiebra a su puto pais!


Tres putos rescates lleva!

Se ha cargado la ecpnomia! Ha hecho pobre a todo el mundo para controlar la inflaccion y ahora nadie consume y todo se le va a la putisima mierda...

Solo aguanta a base de inywcciones de dinero de sus amigos turbofachas y turboliberales: Banco Mundial, FMI y USA metiendoles pasta a expuertas pars q la malgaste en sus gilipolleces neoliberales....

Q se vaya a follar con su puto perro muerto ya.
