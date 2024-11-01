Milei habló en la ONU: “El Estado no crea riqueza, la roba, la destruye”

Durante su discurso, el presidente de Argentina arremetió contra la organización diciendo que ésta "pretende decidir no solo qué debe hacer cada estado o nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta".
"... y para muestra un botón" añadió a continuación.
Q no venia de muy alto y, precisamente, hacerlo PEOR parecia complicado....
Nada es imposible para un neoliberal, claro Al menos no cagarla MAS.
Que lo deje "al libre albedrío" verá qué bien le va al país.
O que se dé un paseo por alguno de esos países de África en los que apenas existe el Estado y los compare con China o los países nórdicos.
Y ese es el problema de los uberliberales. Que no son capaces de entender que el estado también genera riqueza. Lo que cambia es como se paga por los servicios, pero riqueza y valor económico generan tanto el sector público como el privado.
Pero todos ellos pierden el culo por llevarse contratos y ayudas de ese estado al que repudian y le niegan los impuestos.
Pero si el soplapollas este ha mandado a la putisima quiebra a su puto pais!
Tres putos rescates lleva!
Se ha cargado la ecpnomia! Ha hecho pobre a todo el mundo para controlar la inflaccion y ahora nadie consume y todo se le va a la putisima mierda...
Solo aguanta a base de inywcciones de dinero de sus amigos turbofachas y turboliberales: Banco Mundial, FMI y USA metiendoles pasta a expuertas pars q la malgaste en sus gilipolleces neoliberales....
Q se vaya a follar con su puto perro muerto ya.