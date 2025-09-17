Milei dice ante emprendedores paraguayos que Israel es atacado porque es la base de la cultura occidental

«El capitalismo está construido sobre las bases de los valores judeocristianos y por eso es que atacan a las personas de fe y por eso también es que atacan con tanta violencia a Israel, porque en el fondo Israel es el bastión de occidente porque es la base de la cultura occidental», dijo Milei en un foro de jóvenes emprendedores en Asunción.
| etiquetas: milei , israel , cultura , occidental
*Una bota aplastando una cabeza no es una ideologia valida.
El incelote, sin quererlo, al final tiene razón en parte...