Milei dice ante emprendedores paraguayos que Israel es atacado porque es la base de la cultura occidental

«El capitalismo está construido sobre las bases de los valores judeocristianos y por eso es que atacan a las personas de fe y por eso también es que atacan con tanta violencia a Israel, porque en el fondo Israel es el bastión de occidente porque es la base de la cultura occidental», dijo Milei en un foro de jóvenes emprendedores en Asunción.

Ah_no_nimo #2 Ah_no_nimo
El humanismo y los derechos humanos, no, esos no son la base de la cultura occidental
3 K 46
devilinside #3 devilinside
Hostia puta, el lumbreras pasando de Grecia y Roma
2 K 24
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Este no es más tonto porque no entrena.
1 K 21
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #7 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#1 Lo suyo es puro talento natural, no necesita refinarlo más.
0 K 7
johel #9 johel
iSSrael es el ejemplo de fantasia de lo que es un estado supremacista totalitarista de derechas, asi que cualquier ataque a iSSrael ofende a su falsa* ideologia.

*Una bota aplastando una cabeza no es una ideologia valida.
1 K 19
pepel #4 pepel
Yo creí que Argentina tenía la patente de la Motosierra.
0 K 18
makinavaja #5 makinavaja
Si sabrá este idiota cuando se creó Israel....
0 K 12
Dr.Who #8 Dr.Who *
De la cultura colonial injerentista y de expolio y genocida occidental.

El incelote, sin quererlo, al final tiene razón en parte...
0 K 12
#6 bacilo
La Ilustración fue un período negro de la historia para este pavo.
0 K 6

