Milei le atribuyó una cita falsa al filósofo chino Sun Tzu

"Como dijo Sun Tzu hace más de dos milenios, el gobernante cobarde es capaz de prender fuego a su propio país con tal de reinar sobre sus cenizas..." No es la primera vez que el Presidente adjudica a pensadores célebres frases de otros o de su propia cosecha (o la de sus asesores), ni la primera vez en que sus seguidores e integrantes del gabinete la reproducen en sus redes sociales como válida.

Cuando mienten todos los dias, es una forma de gobierno , y no les penaliza.
#2 Esto sirve para muchos países.
Esta es extrañamente apropiada. Y ni siquiera ha escondido el mechero
Esa es de Churchill, sin duda
Citar "el arte de la guerra" es como citar "el manifiesto comunista", todo el mundo dice haberlos leido pero los que lo hacen no son capaces de decirte que el manifiesto comunista no es un libro o que el arte de la guerra no llega a 120 paginas en formato bolsillo.
Lo cierto es que la frase encaja en el "formato" del arte de la guerra, pero no recuerdo que entre en temas de gobierno si no hacen alusion directa al tema militar o de espionaje.
Según se ve en Internet, no ha sido el primero que le atribuye esa frase a Sun Tzu. Mi impresión es que alguien se inventa una frase y para darle abolengo, se la atribuye al primero que le parece que puede colar. Luego los demás copian sin rubor. Si Einstein levantara la cabeza, pensaría que le quieren difamar con tanta cita rancia.
Es que los caraculos de los economistas se han leído su propia versión adaptada a su pseudo-ciencia y no la original, que es bélica.
