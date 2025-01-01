Milei le atribuyó una cita falsa al filósofo chino Sun Tzu

"Como dijo Sun Tzu hace más de dos milenios, el gobernante cobarde es capaz de prender fuego a su propio país con tal de reinar sobre sus cenizas..." No es la primera vez que el Presidente adjudica a pensadores célebres frases de otros o de su propia cosecha (o la de sus asesores), ni la primera vez en que sus seguidores e integrantes del gabinete la reproducen en sus redes sociales como válida.
| etiquetas: milei , sun tzu
Lo cierto es que la frase encaja en el "formato" del arte de la guerra, pero no recuerdo que entre en temas de gobierno si no hacen alusion directa al tema militar o de espionaje.