Milei arremete contra el Estado y la "orgía del gasto público" y acusa a la ONU de "imponer" cómo vivir

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha arremetido este miércoles de nuevo contra el Estado y la "orgía del gasto público" en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que ha acusado al organismo de querer "imponer" a los ciudadanos del mundo "un modo de vivir determinado". "El Estado no crea riqueza, sino que la roba y la destruye", ha continuado ante un salón de la Asamblea General bastante vacío.
| etiquetas: milei , onu , gasto público
Creo que la clave está en que había un montón de gente que no sabía nada de política porque nunca le interesó y de repente empezaron a salirle vídeos en youtube y en tiktok y otras redes sociales, que cuesta creer que fue una casualidad o un fallo del algoritmo.