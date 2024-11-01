edición general
Milei arremete contra el Estado y la "orgía del gasto público" y acusa a la ONU de "imponer" cómo vivir

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha arremetido este miércoles de nuevo contra el Estado y la "orgía del gasto público" en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que ha acusado al organismo de querer "imponer" a los ciudadanos del mundo "un modo de vivir determinado". "El Estado no crea riqueza, sino que la roba y la destruye", ha continuado ante un salón de la Asamblea General bastante vacío.

#1 CosaCosa
No es el mismo que acaba de pedir dinero prestado a USA porque en los mercados ya casi nadie cree en el?
rutas #3 rutas
#1 Es un argentino que odia a muerte el Estado argentino pero adora los Estados Unidos. Y habla con su perro muerto.
#4 CosaCosa
#3 y judío, para variar
Dragstat #6 Dragstat
#1 y el mismo que iba a cerrar el Banco Central nada más llegar y no solo no lo ha cerrado sino que lo tiene vendiendo dólares para salvar su culo.
rob #2 rob
Bah... En cuanto le den el Nobel, todo solucionado.
#5 BurraPeideira_
Parece tan obvio que habla para subnormales y cuesta tanto creer que le vote tanta gente...

Creo que la clave está en que había un montón de gente que no sabía nada de política porque nunca le interesó y de repente empezaron a salirle vídeos en youtube y en tiktok y otras redes sociales, que cuesta creer que fue una casualidad o un fallo del algoritmo.
