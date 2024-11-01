Milei arremete contra el Estado y la "orgía del gasto público" y acusa a la ONU de "imponer" cómo vivir

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha arremetido este miércoles de nuevo contra el Estado y la "orgía del gasto público" en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que ha acusado al organismo de querer "imponer" a los ciudadanos del mundo "un modo de vivir determinado". "El Estado no crea riqueza, sino que la roba y la destruye", ha continuado ante un salón de la Asamblea General bastante vacío.