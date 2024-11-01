Milei anunció que habrá aumento en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad

“Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones en un 5% y en salud en un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación”, adelantó el mandatario durante un tramo de su discurso. “Por otro lado, habiendo realizado las auditorias pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación para 2026”, detalló a continuación.