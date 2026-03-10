Milei abre la "Argentina week" en Nueva York con el foco en atraer inversiones

El presidente Javier Milei inaugurará este martes en Nueva York la "Argentina Week" (semana Argentina), un evento en el que mostrará las oportunidades de negocios e inversión que ofrece el país ante empresarios y referentes financieros, y que se extenderá hasta el 12 de marzo. La actividad comenzará a las 8.50, cuando el mandatario tenga un encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon, uno de los ejecutivos más influyentes del mundo financiero. Después partirá hacia Chile para participar de la asunción presidencial de José Antonio Kast.