Milei abre la "Argentina week" en Nueva York con el foco en atraer inversiones

Milei abre la "Argentina week" en Nueva York con el foco en atraer inversiones

El presidente Javier Milei inaugurará este martes en Nueva York la "Argentina Week" (semana Argentina), un evento en el que mostrará las oportunidades de negocios e inversión que ofrece el país ante empresarios y referentes financieros, y que se extenderá hasta el 12 de marzo. La actividad comenzará a las 8.50, cuando el mandatario tenga un encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon, uno de los ejecutivos más influyentes del mundo financiero. Después partirá hacia Chile para participar de la asunción presidencial de José Antonio Kast.

Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Despiece de res al estilo argentino.
Skiner #7 Skiner
#1 El pais ya queda poco por despiezar. :troll:
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 Despiece con motosierra.
lixivia #2 lixivia *
Donde ofrecerá a su pueblo arrodillado que trabaje por comida, que los ricos sean mas ricos, basura de persona.
Findeton #4 Findeton
#2 Eso, ¡qué malo es que haya nuevas inversiones en Argentina! /sarcasm
lixivia #9 lixivia
#4 y dale con mirar el dedo cuando se señala la luna, las inversiones son buenas, el conseguirlas maltratando las condiciones laborales de tu pueblo es el problema.
Findeton #10 Findeton
#9 "el conseguirlas maltratando las condiciones laborales de tu pueblo..".

Lo cual es falso.
#5 XXguiriXX
Extraño que vaya a otros países a ofrecer oportunidades de negocio e internamente haya definaciado una de las industrias más antiguas, exitosas, importantes, y reconocidas a nivel mundial: el cine argentino. Supongo que fue a vender los recursos y el suelo argentino.
Findeton #11 Findeton
#5 No ha desfinanciado nada, pueden recibir toda la financiación privada que quieran.
#3 Pivorexico
Bien!! después del indiscutible éxito de $Libra ( al menos para unos pocos) , hay que aprovechar el tirón -
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Anda coño, a eso ha ido Ayuso, a comprar producto argentino.
