Mil años de riqueza lingüística en Álava

La Reja de San Millán no solo refleja que Álava era la vanguardia del euskera hacia el occidente de Vasconia, también es uno de los testimonios más ricos y antiguos que existen sobre el castellano, idioma que si no nació, sí al menos dio sus primeros pasos y balbuceos en tierras hoy alavesas.Un territorio en el que convivieron, se desarrollaron juntas y se contagiaron mutuamente -y lo siguen haciendo mil años después- una lengua única, sin parentesco probado en el mundo, un tesoro vivo; y el segundo idioma con más hablantes nativos del planeta.

