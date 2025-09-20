Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: "He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare"

Miguel Ricart, la única persona condenada por el triple crimen de Alcàsser, ha roto su silencio de más 30 años y ha concedido una entrevista para dar su versión de los hechos. En una conversación con 'El Rincón del Disidente', Ricart presenta una nueva versión de los acontecimientos del 13 de noviembre de 1992 que, en algunos aspectos, incluso contradice elementos clave de la versión oficial. Según su testimonio, fue coaccionado a participar bajo amenaza de muerte y Antonio Anglés y su hermano Mauricio fueron los ejecutores materiales de los as