Miguel B. Fernández, el magnate cubano que desafía a Trump con incendiarios mensajes en vallas publicitarias en Miami

"Aspirante a dictador. En Estados Unidos, no", reza una valla publicitaria con una fotografía del presidente Donald Trump junto a una de las principales avenidas de Miami. Otros carteles apuntan al canciller Marco Rubio y tres congresistas republicanos del condado para acusarlos de "traición" y llamarlos "hipócritas" o "títeres". Son parte de una campaña del prominente empresario y filántropo de origen cubano Miguel "Mike" B. Fernández. El multimillonario de 73 años, capitalista declarado que hasta 2016 se adscribía al Partido Republicano.
