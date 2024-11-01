Miguel Ángel Rodríguez podría ser condenado por malversación siguiendo la doctrina del juez Peinado

El magistrado retuerce hasta la saciedad el concepto de un delito muy grave para intentar inculpar a la mujer de Pedro Sánchez, y es que se basa en que la persona de confianza de Gómez fue contratada por La Moncloa y, en consecuencia, con dinero ciudadano; y que mientras operaba en este puesto escribió a directores de Reale para que la firma siguiera patrocinando la cátedra y otros másteres que Gómez impartía.