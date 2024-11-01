edición general
Miguel Ángel Rodríguez podría ser condenado por malversación siguiendo la doctrina del juez Peinado

El magistrado retuerce hasta la saciedad el concepto de un delito muy grave para intentar inculpar a la mujer de Pedro Sánchez, y es que se basa en que la persona de confianza de Gómez fue contratada por La Moncloa y, en consecuencia, con dinero ciudadano; y que mientras operaba en este puesto escribió a directores de Reale para que la firma siguiera patrocinando la cátedra y otros másteres que Gómez impartía.

mariKarmo #1 mariKarmo
La doctrina del juez Peinado solo aplica si eres rojo comunista.
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador
¿Qué tiene que hacer un juez para que sea acusado de prevaricación?
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Ser de izquierdas. Y/o pretender procesar a alguien de derechas.

Existe jurisprudencia al respecto con los jueces Garzón y Elpidio Silva.
Supercinexin #2 Supercinexin *
Pero ke dise hombre... precisamente siguiendo la doctrina de Peinado NO podría ser condenado: MAR es de Derechas, para condenarle siguiendo esa doctrina, debería ser de izquierdas.
denocinha #5 denocinha
No hay bien que por bien no venga
Frantastic_R #6 Frantastic_R
#5 Aunque es una pena, es un buen consuelo.
assman #7 assman
Tiene fachapass, eso no pasará
#8 pirat *
Si solo fuera mar, la malversación es flexible y discrecional pudiendo usarse dolosamente como arma política por la judicatura como ha venido ocurriendo. Habría que acotarla rigurosamente, de lo contrario a mi se me ocurren infinidad de candidatos a todos los niveles y no se salvaría ni el apuntador, convirtiendo la política en una profesión-dedicación de alto riesgo.
Eso sí, como mínimo el que causara perjuicio a las arcas públicas, vetado para volver a manejar estos recursos y el partido que lo amparó, castigado con pérdida de puntos.
#9 vantablack
Yo solo me imagino a MAR entrando al juzgado diciendo "peinado el que tengo aquí colgado", "absuelto, no hay más preguntas"
